В сборной России не обсуждали форму Украины на Евро-2020

Полузащитник сборной России Алексей Ионов рассказал о последних днях подготовки к чемпионату Европы по футболу — 2020.

Полузащитник сборной России Алексей Ионов рассказал о последних днях подготовки к чемпионату Европы по футболу — 2020.

«Вчера участвовал в игре «Что? Где? Когда?» вместе с командой. Играли пару часов, было супер, понравилось. Отлично отношусь к такому времяпрепровождению», — цитирует Ионова «Чемпионат».

По словам полузащитника, в детстве он никогда не пропускал важные матчи на крупных турнирах.

«Внутри всегда было ожидание праздника. Я его ждал, каждый вечер готовился к просмотрам, собирал марки с игроками», — сказал он.

Также Ионов высказался о том, что сборной России придётся играть с национальной командой Дании без поддержки болельщиков на стадионе.

«Всегда плохо играть без зрителей. Хотелось бы, чтобы они были и в Дании, потому что для нас это важно, мы чувствуем их поддержку. Плохо, что болельщики не смогут посетить наш матч с Данией», — сказал полузащитник.

Также он прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы по футболу — 2020 надпись «Героям слава!»

«Форму сборной Украины внутри команды не обсуждали», — сказал Ионов.

6 июня сборная Украины представила форму для Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Также на футболки украинских футболистов были нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее в Кремле отреагировали на решение УЕФА по форме сборной Украины.