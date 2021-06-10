В Кремле отреагировали на решение УЕФА по форме сборной Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы по футболу — 2020 надпись «Героям слава!».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы по футболу — 2020 надпись «Героям слава!».

«Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики», — цитирует Пескова «Спорт-Экспресс».

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Также на футболки украинских футболистов были нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его не задел дизайн формы сборной Украины по футболу.