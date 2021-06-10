«Первым кандидатом на перевод в оборону был Зобнин»: Гаджиев о смене амплуа Баринова и игре с Бельгией на Евро-2020

Станислав Черчесов уже давно рассматривал идею перевести одного из опорных хавбеков на позицию центрального защитника. Об этом в преддверии матча группового этапа Евро-2020 между сборными России и Бельгии заявил Гаджи Гаджиев. Бывший наставник «Крыльев Советов» оценил шансы россиян в стартовом матче чемпионата Европы, предположил, насколько значима потеря получившего травму Фёдора Кудряшова, а также порассуждал о слабостях коллектива Роберто Мартинеса.

Станислав Черчесов уже давно рассматривал идею перевести одного из опорных хавбеков на позицию центрального защитника. Об этом в преддверии матча группового этапа Евро-2020 между сборными России и Бельгии заявил Гаджи Гаджиев. Бывший наставник «Крыльев Советов» оценил шансы россиян в стартовом матче чемпионата Европы, предположил, насколько значима потеря получившего травму Фёдора Кудряшова, а также порассуждал о слабостях коллектива Роберто Мартинеса.

— В первом матче групповой стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России встретится с главным фаворитом квартета B — командой Бельгии. Начинать турнир игрой с такой командой — плюс или минус?

— Не думаю, что это принципиально. Если бы в первом матче сборная России встречалась не с Бельгией, а с Данией, то ей всё равно противостоял бы очень сильный соперник. Безусловно, подопечные Роберто Мартинеса чуть-чуть посильнее, но старт турнира редко получается простым. Возможно, действительно лучше сразу сразиться с лидером.

— Следовательно, предпочтительнее встретиться с соперником, победить которого изначально мало шансов?

— Так нельзя говорить. В любом случае, каждый игрок и тренер настраивают себя на победу. По своему опыту знаю. Пусть ты и играешь с более классной командой, но всё равно хочешь выиграть. Ребята понимают, что у них меньше шансов, но они всё же есть. Нельзя сказать, что сборная России неспособна обыграть Бельгию. Но если вероятность успеха противника равняется условным 67%, то нашего — 33%. Необходимо сыграть на максимуме своих возможностей, тогда всё может получиться.

Также по теме Визит Матыцина, состояние Кудряшова и реакция Шунина на критику: как сборная России готовится к Евро-2020 В среду, 9 июня, сборная России провела очередную тренировку на базе в Новогорске в рамках подготовки к Евро-2020. Посетивший занятие...

— На ваш взгляд, сборная России превосходит команду Бельгии хоть в чём-нибудь?

— Нет. Преимуществом может быть разве что фактор домашнего поля.

— В последних двух матчах сборная России проиграла Бельгии с общим счётом 2:7. В преддверии Евро-2020 вы видите предпосылки для того, чтобы подопечные Станислава Черчесова выступили более успешно и сыграли хотя бы вничью?

— Чтобы не уступить, необходимо нейтрализовать атакующих футболистов бельгийцев, а они у них очень хорошие. Если это удастся, то есть возможность даже взять верх. Это может показаться банальным, но у россиян появятся шансы только в том случае, если они сыграют предельно строго в обороне, максимально собранно. А как ещё могут выиграть подопечные Черчесова? Пропустить три, но забить четыре?

Не приходится надеяться, что российские футболисты смогут справиться с бельгийцами за счёт индивидуального мастерства. Необходимо быть хорошо готовыми физически, цепко действовать в обороне и агрессивно — в атаке.

— Многие эксперты сходились во мнении, что единственный шанс сборной России добиться приемлемого результат во встрече с Бельгией — «припарковать автобус» у собственной штрафной. Согласны?

— Нет, лично мне никогда не нравились подобные высказывания. Это несерьёзный разговор. Если соперник заставит тебя сделать это, не даст тебе выходить со своей половины поля, то ничего иного не останется.

— Но ведь сборная России уже сделала нечто подобное в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с Испанией…

— Они заставили нас сделать это. Но нельзя подойти к футболистам перед матчем и сказать: «Выходите и становитесь у своей штрафной». Вопрос лишь в том, сумеем ли мы сами хорошо контролировать мяч. Если это не удастся, то Бельгия прижмёт нас к собственным воротам, как это ранее сделала Испания.

— На ваш взгляд, эта встреча будет похожа на матч с Испанией?

— Думаю, матч с Бельгией будет более конкурентным, чем с Испанией. Необходимо напомнить, что в последней очной встрече именно подопечные Черчесова больше владели мячом, а их соперники действовали преимущественно на контратаках, в результате которых и забили. И тогда игра также проходила в Санкт-Петербурге.

— Наверное, один из главных вопросов состоит в том, в каком виде предстанет оборона сборной России во встрече с Бельгией. Можем ли мы быть уверены, что Черчесов сыграет по схеме с тремя центральными защитниками?

— Среди квалифицированных тренеров бытует мнение, что в три центральных защитника нужно играть, когда у тебя нет двух хороших представителей данного амплуа. Но есть и те, кто ни при каких обстоятельствах не отходят от данной схемы, например, Антонио Конте.

— Возможное отсутствие Фёдора Кудряшова может заставить Черчесова отойти от данной формации?

— Ответ на этот был дан в игре с Болгарией. Тогда травма Кудряшова не повлияла на планы Черчесова, а мы смогли увидеть тройку защитников с Дмитрием Бариновым справа.

— Насколько серьёзной для сборной России является потеря Кудряшова?

— Фёдор не настолько превосходит остальных, чтобы его отсутствие стало большой проблемой для команды. Но дело в том, что у нас в целом имеется дефицит защитников. Разве что Георгий Джикия соответствует требованиям. Другие смотрятся относительно неплохо, но их уровень невысок. В подобной ситуации может быть сложно найти замену.

Но давайте вспомним 2008 год. Тогда Гус Хиддинк перевёл Романа Широкова на позицию центрального защитника, а уже потом заменил на Дениса Колодина. Сейчас в обороне пробуют Баринова и пока сложно судить, получится ли у него. Дмитрий хорошо ведёт борьбу, да и позицию выбирает неплохо. Но прогнозировать что-то очень непросто.

— Как вы думаете, у тренерского штаба недавно возникла идея о переводе номинального опорного хавбека в лице Баринова в оборону?

— Насколько я знаю, Черчесов уже давно рассматривал подобный вариант. Однажды лично общался со Станиславом Саламовичем, и в ходе беседы была затронута тема проблем в центре обороны сборной. Спросил, не рассматривал ли он возможность перевода в защиту кого-либо из представителей опорной зоны. И он ответил, что уже давно ведёт поиски.

Мы видим только то, что происходит на поле, но не можем знать, что творится в тренерской кухне. Насколько мне известно, кандидатом номер один на перевод в центр обороны был Роман Зобнин, но от этой идеи отказались. Если не ошибаюсь, сам футболист был категорически против этого. Не могу точно сказать.

— Как в подобной ситуация реагировать Игорю Дивееву? Травмировался центральный защитник, он является заменой по позиции, но вместо него выпускают Баринова.

— Игорю могло бы быть обидно, если бы у него был огромный опыт выступлений на международном уровне, несколько крупных турниров за спиной, но выбор бы всё равно был сделан в пользу номинального опорника. Сейчас же это говорит о том, что Дивееву нужно прибавлять. Обидно, досадно, но ладно. Профессионал должен сказать себе: «Да, Станислав Саламович, сейчас я не играю, но в следующий раз я докажу, что нужно ставить меня».

— В своём первом матче на Евро-2020 Бельгия наверняка постарается навязать свою игру и действовать первым номером. В этих условиях, логичнее выпустить в стартовом составе не самого скоростного Артёма Дзюбу или отказаться от чистого форварда и сделать ставку на быстрых хавбеков?

— Существует несколько вариантов выхода из обороны. Можно бросать вперёд фланговых полузащитников, а можно играть на мощного форварда в надежде, что он зацепится за мяч, установит контроль над ним и поможет организовать контрвыпад. И Дзюба хорошо подходит для этой роли. Он здорово действует спиной к воротам, да и внизу играет хорошо. Да, сам Артём вряд ли сможет продвинуть атаку вперёд, ведь ему не хватает дистанционной скорости.

— Возможно, в матче с Бельгией стоит отказаться от схемы с чистым форвардом, максимально насытить среднюю линию и рассчитывать на забегания полузащитников?

— Безусловно, это имеет право на жизнь. Тот же «Манчестер Сити» играет без чистых нападающих и преуспевает. Толковый тренер и отличные исполнители помогают им реализовывать подобные идеи.

— Черчесов может решиться на подобное в противостоянии с бельгийцами?

— Не думаю. Чтобы играть как «Манчестер Сити», нужно иметь исполнителей подобного уровня в средней линии. А сборная России такими не располагает.

— Если судить по контрольным матчам, трио защитников команды Бельгии скорее всего составят Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд и Джейсон Денайер. На ваш взгляд, с кем из них Дзюбе будет проще бороться, а с кем — сложнее?

— Дзюбе нужно делать так, чтобы рядом с ним не было ни одного защитника (смеётся). Располагаться между ними, наводить одного на другого. Не знаю, с кем именно ему будет легче, но отмечу, что Артём очень сильно прибавил в плане интеллекта. Несмотря на свои габариты, внизу он всегда действовал плохо, а сейчас ещё тоньше чувствует ситуацию: кто где располагается, надо ли сделать одно или два касания.

Вертонген, Алдервейрелд и Денайер — защитники очень высокого класса. Как мне кажется, они побыстрее Дзюбы. Форвард должен опережать своих опекунов. Когда это удаётся, он владеет мячом. Если Артёму удастся опережать визави, то со всем остальным он сумеет разобраться.

— Какие слабые места у сборной Бельгии вы видите?

— Подопечные Мартинеса занимают первое место в рейтинге ФИФА, следовательно, у них гораздо меньше слабостей, чем у сборной России (смеётся). На мой взгляд, против бельгийцев нужно играть быстро. Необходимо выманивать на себя их латералей и центральных хавбеков, а после ловить на контратаках. И у нас есть исполнители, способные осуществить это. Те же Александр Головин, Роман Зобнин, Рифат Жемалетдинов. Весной «Локомотив» очень неплохо смотрелся на встречных курсах.

Также по теме «Сборная теряет в креативе, когда Миранчука нет»: Кириченко о решениях Черчесова, запале Дзюбы и травме Кудряшова Контрольные матчи с Польшей и Болгарией в преддверии Евро-2020 сборная России провела в свою силу. Об этом в интервью RT заявил...

— Вы сказали, что в противостоянии с Бельгией шансы сборной России на успех составляет примерно 33%. Насколько они возрастают в свете отсутствия в составе соперника травмированного Кевина Де Брёйне?

— Мне вспоминается 2010 год, когда Сулейман Керимов уже готовился стать владельцем «Анжи», но ещё не утвердился в этом статусе. Мы тогда искали усиление для команды, но с учётом того, чтобы цена футболиста составляла не более €500 тыс. И вышли на Де Брёйне. Мы хотели приобрести его, начали переговоры, но нам сказали, что он стоит €3 млн. У нас не было таких денег, поэтому мы дали заднюю. А сейчас этот парень стоит около ста миллионов евро.

Несомненно, Де Брёйне — классный игрок, один из лидеров как сборной, так и «Манчестер Сити». Это штучный товар, оттого и значительная потеря. Но у бельгийцев великолепно поставлена командная игра. Шансов на успех у них всё равно больше.

— Эден Азар сейчас находится не в лучшей форме, но может быть весьма полезен против глубоко обороняющегося соперника. Как думаете, это достаточный аргумент для Мартинеса, чтобы выпустить футболиста «Реала» вместо Янника Феррейры-Карраско?

— Всё будет зависеть от его состояния. Если он будет выглядеть также безобразно, как в матче с «Челси» в Лиге чемпионов, то Мартинес может и не поставить его в основу. Но надо понимать, что у Азара было достаточно времени, чтобы восстановиться, набрать форму.

— На ваш взгляд, как завершится встреча между сборными России и Бельгии?

— Очень хотелось бы, чтобы сборная России взяла очки, поэтому поставлю на результативную ничью.