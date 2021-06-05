Кудряшов из-за травмы может пропустить Евро-2020

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Защитник сборной России Фёдор Кудряшов получил повреждение во время разминки перед контрольным матчем с национальной командой Болгарии.
Кудряшов из-за травмы может пропустить Евро-2020
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Кудряшов сказал, что травма, судя по всему, достаточно тяжёлая. Похоже, он даже может вылететь из заявки на Евро», — сказал комментатор Павел Занозин в эфире Первого канала.

Таким образом, Кудряшов может пропустить чемпионат Европы по футболу — 2020.

Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

RT ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной России подготовили плакаты на матч с Болгарией.

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