Финальная проверка перед Евро: Россия проводит контрольный матч с Болгарией

Сборная России по футболу встречается с Болгарией в заключительном контрольном матче перед стартом чемпионата Европы. Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Четыре дня назад подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с Польшей. RT ведёт прямую текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Алексей Филиппов