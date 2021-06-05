Финальная проверка перед Евро: Россия проводит контрольный матч с Болгарией

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Артём Андриянов
Сборная России по футболу встречается с Болгарией в заключительном контрольном матче перед стартом чемпионата Европы. Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Четыре дня назад подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с Польшей. RT ведёт прямую текстовую трансляцию.
Финальная проверка перед Евро: Россия проводит контрольный матч с Болгарией
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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  • 05 июня 2021

    Начался второй тайм. Замена в составе сборной России. Кузяев вышел вместо Ионова. Болгары же поменяли вратаря — Георгиев сменил Караджова. (46')

  • Прозвучал свисток на перерыв! Явное преимущество у россиян. Превзошли соперника по владению и ударам, но пока не удаётся распечатать ворота. При этом отметим, что у болгар был шанс отличиться на старте встречи, но Шунин спас команду в том эпизоде. Посмотрим, что изменится во второй половине. (45 + 2')

  • Отбились легко болгары после подачи с углового. Снова на вынос сыграли гости. Тем временем к первому тайму добавлена одна минута. (45')

  • Головин после перевода слева классно ворвался в штрафную соперника и мощно пробил низом! К сожалению, успел болгарский защитник в подкате накрыть этот удар! Ощущение, что в этом тайме не так часто мяч был у Александра, но когда он ему доставался, то практически сразу возникали моменты. (44')

  • В концовке тайма совсем успокоилась игра. Болгария перекатывает мяч на своей половине, а российские футболисты даже не прессингуют уже, чем не очень доволен Черчесов. (43')

  • Наконец-то получилось у гостей выйти из обороны, но Цветанов оказался в офсайде. Но хотя бы удалось центр поля перейти. (39')

  • Ещё один шанс у Зобнина возник! Очередная скидка Дзюбы после подачи Оздоева. Полузащитник «Спартака» наносил удар из штрафной, но прямо в руки вратарю попал! А ведь позиция была очень опасная. Напомним, что Роман ещё ни разу не отличался за сборную, хотя сегодня он уже пару раз был близок к этому. (38')

  • Не держится у болгар мяч, а при потере сразу очень низко садятся. Причём настолько, что защитники сборной России буквально за несколько секунд оказываются в финальной трети поля. Очень прижимается соперник к воротам. (36')

  • Побывал всё же мяч в воротах Болгарии. Но Караваев забивал из офсайда. Причём арбитры сразу зафиксировали его. Напомним, что Вячеслав стал автором результативного удара в прошлой встрече с Польшей. Вообще, всегда нацелен он на ворота соперника в играх за сборную. (34')

  • Интересно разыграли отечественные футболисты угловой. После серии коротких передач последовал дальний удар Зобнина, но это сильно мимо. Наверное, при наличии Дзюбы есть смысл больше играть через подачи. (31')

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