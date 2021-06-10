Матч Бельгия — Россия на Евро-2020 обслужат испанские арбитры

Стали известны арбитры, которые будут работать на матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 Бельгия — Россия.

Стали известны арбитры, которые будут работать на матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 Бельгия — Россия.

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), встречу обслужит бригада арбитров из Испании.

Главный арбитр — Антонио Матеу Лаос. Ассистенты — Пау Себриан и Роберто Дель Паломар. Арбитр на VAR — Алехандро Эрнандес. Ассистенты на VAR — Иньиго Прието и Жоау Пиньейру.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее был объявлен итоговый состав сборной России на Евро-2020.