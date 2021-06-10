Объявлен итоговый состав сборной России на Евро-2020

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Таким образом, заявка сборной России на чемпионат Европы изменений не претерпела.
❗️ Состав сборной России на ЕВРО-2020.— Сборная России (@TeamRussia) June 2, 2021
Удачи, #НашиПарни 🇷🇺#ИграемЗаВасpic.twitter.com/MMPswDwjhj
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее Гаджиев рассказал, что Зобнин был первым кандидатом на перевод в центр обороны сборной России.