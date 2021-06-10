Объявлен итоговый состав сборной России на Евро-2020

Перед вылетом сборной России в Петербург на чемпионат Европы по футболу — 2020 расположение национальной команды покинут вратарь Андрей Лунёв, а также защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников.

Перед вылетом сборной России в Петербург на чемпионат Европы по футболу — 2020 расположение национальной команды покинут вратарь Андрей Лунёв, а также защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Таким образом, заявка сборной России на чемпионат Европы изменений не претерпела.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Гаджиев рассказал, что Зобнин был первым кандидатом на перевод в центр обороны сборной России.