Гаджиев рассказал, что Зобнин был первым кандидатом на перевод в центр обороны сборной России

Бывший главный тренер самарских «Крылья Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, как давно у тренерского штаба сборной России возникла идея о переводе номинального опорного полузащитника Дмитрий Баринова в защиту.

Бывший главный тренер самарских «Крылья Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, как давно у тренерского штаба сборной России возникла идея о переводе номинального опорного полузащитника Дмитрий Баринова в защиту.

«Насколько я знаю, Черчесов уже давно рассматривал подобный вариант. Однажды лично общался со Станиславом Саламовичем, и в ходе беседы была затронута тема проблем в центре обороны сборной. Спросил, не рассматривал ли он возможность перевода в защиту кого-либо из представителей опорной зоны. И он ответил, что уже давно ведёт поиски.

Мы видим только то, что происходит на поле, но не можем знать, что творится в тренерской кухне. Насколько мне известно, кандидатом номер один на перевод в центр обороны был Роман Зобнин, но от этой идеи отказались. Если не ошибаюсь, сам футболист был категорически против этого. Не могу точно сказать», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Также тренер высказался о том, как в подобной ситуация реагировать защитнику сборной Игорю Дивееву, вместо которого выпускают полузащитника.

«Игорю могло бы быть обидно, если бы у него был огромный опыт выступлений на международном уровне, несколько крупных турниров за спиной, но выбор бы всё равно был сделан в пользу номинального опорника. Сейчас же это говорит о том, что Дивееву нужно прибавлять. Обидно, досадно, но ладно. Профессионал должен сказать себе: «Да, Станислав Саламович, сейчас я не играю, но в следующий раз я докажу, что нужно ставить меня», — сказал он RT.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Гаджиев рассказал, насколько серьёзной для сборной России является потеря Кудряшова.