Гаджиев рассказал, насколько серьёзной для сборной России является потеря Кудряшова

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, в каком виде предстанет оборона сборной России в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, в каком виде предстанет оборона сборной России в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

«Среди квалифицированных тренеров бытует мнение, что в три центральных защитника нужно играть, когда у тебя нет двух хороших представителей данного амплуа. Но есть и те, кто ни при каких обстоятельствах не отходят от данной схемы, например, Антонио Конте», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Тренер высказался о том, способно ли возможное отсутствие защитника сборной России Фёдора Кудряшова заставить наставника национальной команды Станислава Черчесова отойти от данной формации.

«Ответ на этот вопрос был дан в игре с Болгарией. Тогда травма Кудряшова не повлияла на планы Черчесова, а мы смогли увидеть тройку защитников с Дмитрием Бариновым справа», — сказал он RT.

Также Гаджиев рассказал, насколько серьёзной для сборной России является потеря Кудряшова.

«Фёдор не настолько превосходит остальных, чтобы его отсутствие стало большой проблемой для команды. Но дело в том, что у нас в целом дефицит защитников, разве что Георгий Джикия соответствует требованиям. Другие смотрятся относительно неплохо, но их уровень невысок. В подобной ситуации может быть сложно найти замену. Но давайте вспомним 2008 год. Тогда Гус Хиддинк перевёл Романа Широкова на позицию центрального защитника, а уже потом заменил на Дениса Колодина. Сейчас в обороне пробуют Баринова, пока сложно судить, получится ли у него. Дмитрий хорошо ведёт борьбу, да и позицию выбирает неплохо. Но прогнозировать что-то очень непросто», — сказал тренер RT.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Гаджиев высказался о сравнениях предстоящей встречи с Бельгией с игрой против Испании в 1/8 финала ЧМ 2018 года.