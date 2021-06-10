Гаджиев: думаю, матч с Бельгией будет более конкурентным, чем с Испанией

«Нет, лично мне никогда не нравились подобные высказывания. Это несерьёзный разговор. Если соперник заставит тебя сделать это, не даст тебе выходить со своей половины поля, то ничего иного не останется», — сказал Гаджиев в интервью RT.
Тренер высказался о сравнениях предстоящей встречи с Бельгией с игрой 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с Испанией.
«Они заставили нас сделать это. Но нельзя подойти к футболистам перед матчем и сказать: «Выходите и становитесь у своей штрафной». Вопрос лишь в том, сумеем ли мы сами хорошо контролировать мяч. Если это не удастся, то Бельгия прижмёт нас к собственным воротам, как это ранее сделала Испания», — сказал он RT.
Гаджиев также поделился мнением о том, будет ли игра с Бельгией похожа на матч с Испанией.
«Думаю, матч с Бельгией будет более конкурентным, чем с Испанией. Необходимо напомнить, что в последней очной встрече именно подопечные Черчесова больше владели мячом, а их соперники действовали преимущественно на контратаках, в результате которых и забили. И тогда игра также проходила в Санкт-Петербурге», — сказал тренер RT.
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее Гаджиев поделился ожиданиями от матча Евро-2020 Бельгия — Россия.