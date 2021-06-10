Главная Новости Сборные Календарь Результаты Стадионы Статистика
 | 
10 июня

ЭКСКЛЮЗИВ RT

Гаджиев: думаю, матч с Бельгией будет более конкурентным, чем с Испанией
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, является ли единственным шансом сборной России добиться приемлемого результата в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии возможность «припарковать автобус» у собственной штрафной.
Гаджиев: думаю, матч с Бельгией будет более конкурентным, чем с Испанией
  • РИА Новости
Гаджиев: думаю, матч с Бельгией будет более конкурентным, чем с Испанией
  • РИА Новости
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, является ли единственным шансом сборной России добиться приемлемого результата в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии возможность «припарковать автобус» у собственной штрафной.

«Нет, лично мне никогда не нравились подобные высказывания. Это несерьёзный разговор. Если соперник заставит тебя сделать это, не даст тебе выходить со своей половины поля, то ничего иного не останется», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Тренер высказался о сравнениях предстоящей встречи с Бельгией с игрой 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с Испанией.

«Они заставили нас сделать это. Но нельзя подойти к футболистам перед матчем и сказать: «Выходите и становитесь у своей штрафной». Вопрос лишь в том, сумеем ли мы сами хорошо контролировать мяч. Если это не удастся, то Бельгия прижмёт нас к собственным воротам, как это ранее сделала Испания», — сказал он RT.

Гаджиев также поделился мнением о том, будет ли игра с Бельгией похожа на матч с Испанией.

«Думаю, матч с Бельгией будет более конкурентным, чем с Испанией. Необходимо напомнить, что в последней очной встрече именно подопечные Черчесова больше владели мячом, а их соперники действовали преимущественно на контратаках, в результате которых и забили. И тогда игра также проходила в Санкт-Петербурге», — сказал тренер RT.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Гаджиев поделился ожиданиями от матча Евро-2020 Бельгия — Россия.

Новости smi2.ru
Загрузка...

Читайте также

09:34 | 10 июня
«Первым кандидатом на перевод в оборону был Зобнин»: Гаджиев о смене амплуа Баринова и игре с Бельгией на Евро-2020
21:39 | 9 июня
Визит Матыцина, состояние Кудряшова и реакция Шунина на критику: как сборная России готовится к Евро-2020
19:20 | 9 июня
Запрос РФС в УЕФА, ответ ФИФА и заявление Зеленского: как развивается скандал вокруг формы сборной Украины на Евро-2020
22:10 | 8 июня
Новое амплуа Дзюбы и отрицательные тесты на коронавирус: чем запомнилась открытая тренировка сборной России
18:05 | 8 июня
«Сборная теряет в креативе, когда Миранчука нет»: Кириченко о решениях Черчесова, запале Дзюбы и травме Кудряшова
12:45 | 8 июня
Легендарный Ибрагимович, надёжный тер Штеген и «непроходимый» ван Дейк: кто пропустит Евро-2020
08:11 | 8 июня
Операция Де Брёйне, коронавирус Бускетса и возвращение Бензема: как живут звёздные сборные в преддверии Евро-2020
21:02 | 7 июня
«Для них спорт и политика — единое целое»: в РФ осудили решение УЕФА утвердить форму сборной Украины с силуэтом Крыма
18:13 | 7 июня
Визит Мацуева, обследование Кудряшова и ожидания Сафонова: как сборная России готовится к Евро
20:35 | 6 июня
«Очевидное политическое заявление»: как в РФ отреагировали на дизайн формы сборной Украины по футболу с силуэтом Крыма
16:19 | 6 июня
«Не имеет значения, по какой схеме будем играть»: Евсеев о готовности сборной России к Евро
23:13 | 5 июня
Эксперименты Черчесова, травма Кудряшова и пассивность Дзюбы: выводы о контрольном матче Россия — Болгария
21:55 | 5 июня
«Каждый должен чувствовать себя частью команды»: Черчесов — о матче с Болгарией, травме Кудряшова и готовности Жиркова
19:55 | 5 июня
Победа перед Евро: Россия обыграла Болгарию в контрольном матче
17:38 | 4 июня
«Шунин у нас номер один»: Черчесов — об основном вратаре сборной России, матче с Болгарией и визите Киркорова
16:14 | 3 июня
«Будем чувствовать поддержку болельщиков»: как сборная России готовится к Евро-2020 после возвращения из Австрии
14:53 | 2 июня
Без Лунёва, но с Дивеевым: сборная России по футболу обнародовала окончательный состав на Евро-2020
07:38 | 2 июня
«Доволен отношением футболистов»: Черчесов о выводах из матча с Польшей, схеме игры и формировании состава на Евро-2020
20:30 | 31 мая
«Это этап подготовки к Евро»: Черчесов и Жемалетдинов провели пресс-конференцию перед товарищеским матчем с Польшей
19:04 | 28 мая
Фотосессия на фоне Альп, возвращение Дзюбы в ворота и поддержка Киркорова: как сборная России готовится к Евро-2020
09:30 | 28 мая
«У русских много желания показать себя»: Трезеге о ЧМ-2018 и Евро-2020, карьере Роналду и советах сыну
01:24 | 25 мая
Мечта Мостового о топ-чемпионатах и шутка Дзюбы о Соболеве: как сборная России готовится к Евро-2020 в Австрии
17:10 | 23 мая
Ангина Захаряна, сравнение Дзюбы с Лукаку и торт для Черчесова: сборная России по футболу прибыла в Австрию
16:22 | 21 мая
«Работа интенсивная и тяжёлая»: сборная России провела вторую тренировку на базе в Новогорске перед Евро-2020
22:48 | 20 мая
«Мыслить надо быстро»: сборная России по футболу начала подготовку к чемпионату Европы
22:10 | 11 мая
«Как и Миранчук, Захарян — разноплановый футболист»: Черчесов о составе сборной, триумфе «Зенита» и отказе Акинфеева
18:59 | 11 мая
Доверие к Жиркову и отсутствие Гилерме: почему расширенный состав сборной России по футболу к Евро-2020 вызывает вопросы
21:11 | 5 мая
Шанс для молодых футболистов и повод для конфликтов: как расширение заявок на ЧЕ повлияет на сборные
10:31 | 24 апреля
Дебют в ФНЛ и назначение на Олимпиаду: как судья Пустовойтова за шесть дней дважды вошла в историю российского футбола
15:38 | 23 апреля
На замену Дублину: УЕФА перенёс в Санкт-Петербург ещё три матча группового этапа Евро-2020
08:34 | 23 апреля
«Огромный, развивающийся, заново дышащий город»: Хабенский о преображении Санкт-Петербурга и Евро-2020
22:25 | 22 апреля
«Провести их не составит труда»: Аршавин о переносе матчей Евро в Петербург и шансах сборной России на выход из группы
17:22 | 31 марта
Салах, Неймар и Рамос: кто из звёзд футбола может принять участие в Олимпийских играх в Токио
14:48 | 3 марта
Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Сорокин провёл пресс-конференцию
09:30 | 12 февраля
Результативный Дзюба, креативный Головин и универсальный Зобнин: 25 лучших атакующих футболистов России
18:11 | 11 февраля
«Дополнительное преимущество для иностранных болельщиков»: Сорокин о применении Fan-ID на Евро-2020
14:28 | 10 февраля
«Счастье, что турнир вообще состоится»: Сорокин — о проведении Евро-2020, возврате билетов и заполняемости трибун
14:45 | 4 февраля
«Есть понимание, что нужно сделать в будущем»: Дюков переизбран на пост президента РФС
15:58 | 30 декабря
«Остаётся извлечь из произошедшего уроки»: Матыцин о решении CAS, восстановлении ВФЛА и борьбе с коронавирусом
21:10 | 4 декабря
«Подготовка идёт в плановом режиме»: Сорокин о вариантах проведения Евро-2020, билетной программе и мерах безопасности
09:34 | 10 июня
«Первым кандидатом на перевод в оборону был Зобнин»: Гаджиев о смене амплуа Баринова и игре с Бельгией на Евро-2020
21:39 | 9 июня
Визит Матыцина, состояние Кудряшова и реакция Шунина на критику: как сборная России готовится к Евро-2020
19:20 | 9 июня
Запрос РФС в УЕФА, ответ ФИФА и заявление Зеленского: как развивается скандал вокруг формы сборной Украины на Евро-2020
22:10 | 8 июня
Новое амплуа Дзюбы и отрицательные тесты на коронавирус: чем запомнилась открытая тренировка сборной России

© Автономная некоммерческая организация
«ТВ-Новости»
2005—2020.
Все права защищены.