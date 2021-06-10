Гаджиев поделился ожиданиями от матча Евро-2020 Бельгия — Россия

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, плюсом или минусом является для сборной России тот факт, что в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 предстоит встретиться с главным фаворитом группы B — национальной командой Бельгии.

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, плюсом или минусом является для сборной России тот факт, что в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 предстоит встретиться с главным фаворитом группы B — национальной командой Бельгии.

«Не думаю, что это принципиально. Если бы в первом матче сборная России встречалась не с Бельгией, а с Данией, то ей всё равно противостоял бы очень сильный соперник. Безусловно, подопечные Роберто Мартинеса чуть-чуть посильнее, но старт турнира редко получается простым. Возможно, действительно лучше сразу сразиться с лидером», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Тренер также высказался о том, предпочтительнее ли в данном случае встретиться с соперником, победить которого изначально мало шансов.

«Так нельзя говорить. В любом случае каждый игрок и тренер настраивают себя на победу. По своему опыту знаю. Пусть ты и играешь с более классной командой, но всё равно хочешь победить. Ребята понимают, что у них меньше шансов, но они всё же есть. Нельзя сказать, что сборная России неспособна обыграть Бельгию. Но если вероятность успеха противника равняется условным 67%, то нашего — 33%. Необходимо сыграть на максимуме своих возможностей, тогда всё может получиться», — сказал он RT.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

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