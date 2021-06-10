Ломбертс рассказал, кого из игроков сборной России побаиваются в Бельгии

Бывший защитник петербургского «Зенита» Николас Ломбертс ответил на вопрос, о ком из игроков сборной России спрашивают у него в Бельгии.

Бывший защитник петербургского «Зенита» Николас Ломбертс ответил на вопрос, о ком из игроков сборной России спрашивают у него в Бельгии.

«Когда в Бельгии обсуждают российских игроков, болельщики и журналисты спрашивают меня только о Дзюбе. Это значит, что его побаиваются», — цитирует Ломбертса «Чемпионат».

По мнению защитника, игрокам национальной команды Бельгии необходимо избегать большого количества физических контактов с Артёмом Дзюбой.

«Он может хорошо убрать защитника в борьбе один в один за счёт своей силы. Нельзя давать ему принимать мяч — нужно действовать на опережение. Защитник должен стараться выпрыгивать и играть, когда мяч ещё находится в полёте», — сказал он.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Вермален назвал Дзюбу ключевым игроком сборной России на Евро-2020.