Ионов: Евро-2020 покажет реальную силу сборной России

«Подготовка заканчивается, все предвкушают чемпионат Европы по футболу. Сборную России ждёт хороший матч против национальной команды Бельгии. Большой матч, важный турнир!» — цитирует Ионова «Чемпионат».

Полузащитник выразил надежду, что в день игры с Бельгией будет хорошая погода и на стадион придёт много болельщиков.

«Чемпионат Европы покажет реальную силу сборной России. Из-за пандемии стало на год больше времени на подготовку к Евро, так что должны стать только сильнее», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что в сборной России не обсуждали форму Украины на Евро-2020.