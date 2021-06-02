NTD: в США открывается единственный в мире магазин, посвящённый Гарри Поттеру

В Нью-Йорке открывается единственный в мире официальный флагманский магазин, посвящённый фантастической истории о Гарри Поттере. Как передаёт NTD, поклонники истории о мальчике-волшебнике смогут не просто окунуться в волшебный мир произведений Джоан Роулинг, но и что-то купить на память.

Поклонники Гарри Поттера скоро смогут не просто окунуться в волшебный мир мальчика-мага, но и что-то купить на память. В Нью-Йорке открывается единственный в мире официальный флагманский магазин, посвящённый фантастической истории.

Магазин будет предлагать самую большую коллекцию товаров из фильмов о Гарри Поттере, а также фэнтези «Фантастические твари и где они обитают». Это спин-офф, который рассказывает о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги.

КАРЛ ДЮРРАНТ, главный менеджер магазина: Мы очень рады открытию магазина Гарри Поттера в Нью-Йорке. Это 1950 квадратных метров торговой площади, расположенной на трёх этажах в самом сердце района Флэтайрон.

Модель феникса Фоукса парит под потолком, грифон Дамблдора установлен в атриуме магазина. Также можно увидеть более 50 волшебных палочек, включая «Золотой снитч».

КАРЛ ДЮРРАНТ: Это точная копия гриффона Дамблдора, который хранится в наших архивах в лондонской студии Warner Bros. Это, наверное, моя любимая тема. Что касается товаров, я думаю, что мой любимый товар — это палочка «Золотой снитч», опять же, на 100% эксклюзивная для Нью-Йорка.

Посетители смогут сделать фото в лондонской телефонной будке, которая доставляет в Министерство магии, поиграть за интерактивным столом с палочками и примерять ботинки Хагрида.

Семь романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике разошлись тиражом более чем в 500 миллионов копий по всему миру. По ним сняли восемь блокбастеров.

Дата выхода в эфир 31 мая 2021 года.