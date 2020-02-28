Le Figaro: Макрон и Конте перезапустили двусторонние отношения дружественной прогулкой

После нескольких лет напряжённости между Францией и Италией лидеры двух стран возобновили добрососедские отношения прогулкой по Неаполю, сообщает Le Figaro. Встреча на высшем уровне имеет важное значение для Рима, который пытается таким образом укрепить свои позиции в Евросоюзе.

Франция и Италия официально закрепили восстановление отношений между двумя странами во время встречи президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Джузеппе Конте в Неаполе, пишет Le Figaro. Лидеры двух стран совершили «дружественную прогулку» по залитому солнцем городу и посетили театр Сан-Фердинандо, который долгое время возглавлял любимый писатель Макрона Эдуардо Де Филиппо, а также капеллу Сан-Северо, где хранится скульптура «Христос под плащаницей».

Таким образом, отмечает издание, Италия в самый разгар коронавируса показывает, что жизнь в стране продолжается. Вместе с Макроном прибыли по меньшей мере 11 министров, чтобы засвидетельствовать свою поддержку и во всеуслышание заявить, что Франция не закроет границу с соседней страной. Даже то, что встреча состоялась, само по себе является событием, а групповые фотографии и многочисленные дружественные моменты вчера ценились больше, чем официальное сообщение по итогам переговоров.

Как рассказывает французская газета, два государства сделали всё, чтобы возобновить восходящую к 1982 году традицию ежегодных встреч между своими лидерами для обсуждения международных вопросов, подписания двусторонних договоров и решения проблем на институциональном уровне. Эта традиция была прервана два года назад, когда к власти пришла коалиция «Лиги» и «Движения пяти звёзд», начавшая атаки против президента Франции на волне анти-французских настроений.

На прошедшем 35-м саммите подписали несколько контрактов о совместном финансировании ряда компаний и договор о научном исследовании на итальянской арктической станции «Конкордия», однако главной целью было обозначить своё видение Европы, которая стремится к экономическому росту и снижению безработицы. «Италия и Франция хотят работать вместе, чтобы сделать Евросоюз более солидарным, более безопасным, более социальным, более уважительным по отношению к окружающей среде, а также более сильным в мировом масштабе», — цитирует Le Figaro заявление Джузеппе Конте. Париж и Рим являются рьяными защитниками ключевых реформ для будущего ЕС, в частности, смягчения пакта стабильности и роста, реформы конкурентного права на внутриевропейском рынке для создания европейских лидеров и введения налога на выбросы углекислого газа.

Что касается юга Средиземного моря, здесь оба государства также придерживаются одних взглядов и хотят вместе решать кризисы в регионе: так, в Ливии они требуют прекращения огня между противниками и введения эмбарго на оружие в соответствии с европейской позицией. Кроме того, Италия обязуется помочь Франции в борьбе с терроризмом в Сахеле и собирается отправить два корабля для гарантии безопасности Ормузского пролива — решение, которое поддержал Париж.

Французское издание объясняет, что по сути эта встреча на высшем уровне позволила Италии снова укрепить свои позиции в Евросоюзе и подтвердить свою роль. Две недели назад, опять же при помощи Франции, Италия присоединилась в группе трёх самых могущественных европейских держав для обсуждения вариантов развития ЕС. Макрон признал, что прошедший саммит не только позволил перезапустить франко-итальянские отношения, но стал «элементом равновесия и динамизма для ЕС».

По мнению газеты, осталось только определить рамки этих новых отношений. На встрече оба лидера вспоминали о «Квиринальском договоре», над проектом которого работали в 2017-2018 годах. Его целью было наладить систематическое взаимодействие между двумя правительствами по модели франко-немецких отношений, но сейчас проект находится в зачаточном состоянии. В частности, итальянцы, судя по всему, не определились с условиями нового диалога и не хотят неукоснительно следовать франко-немецкой модели, предполагает Le Figaro.