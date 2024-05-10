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Бородавко: Большунов смотрит далеко вперёд, не думаю, что у него есть мысли заканчивать карьеру

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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко не считает, что Александр Большунов думает о завершении карьеры.

«Он уже спрашивал у меня, где будет Олимпиада 2030 и 2034 годов. Так что Саша смотрит далеко вперёд, не думаю, что у него есть мысли заканчивать. Знаю, что многие иностранные журналисты и спортсмены следят за его карьерой, смотрят за гонками», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

27-летний Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Вяльбе высказала своё мнение о Большунове.

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