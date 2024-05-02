RT в Telegram
Подпишись

Вяльбе — о Большунове: более правильного спортсмена я в своей жизни не видела

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала своё мнение о трёхкратном олимпийском чемпионе Александре Большунове.
Вяльбе — о Большунове: более правильного спортсмена я в своей жизни не видела
  • РИА Новости

«Саше уже и не нужно столько времени и внимания уделять. Он вообще уникален: более правильного спортсмена я в своей жизни не видела. Идеальным в этом отношении, как мне всегда казалось, был Лёша Прокуроров, царствие ему небесное. Но Саша на голову выше абсолютно по всем показателям. А ведь успех спортсмена — это не только тренировка, но и режим, и множество иных составляющих. Это вообще некая философия», — сказала Вяльбе в интервью RT.

Ранее Вероника Степанова назвала гонку в гору развлечением для отдыхающих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить