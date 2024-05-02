Вяльбе — о Большунове: более правильного спортсмена я в своей жизни не видела

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала своё мнение о трёхкратном олимпийском чемпионе Александре Большунове.

«Саше уже и не нужно столько времени и внимания уделять. Он вообще уникален: более правильного спортсмена я в своей жизни не видела. Идеальным в этом отношении, как мне всегда казалось, был Лёша Прокуроров, царствие ему небесное. Но Саша на голову выше абсолютно по всем показателям. А ведь успех спортсмена — это не только тренировка, но и режим, и множество иных составляющих. Это вообще некая философия», — сказала Вяльбе в интервью RT.

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