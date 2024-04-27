Степанова назвала гонку в гору развлечением для отдыхающих
- РИА Новости
«Мы выступили в качестве развлечения для горнолыжников. Получилось развлекательное шоу примерно на час. Народ на нас посмотрел, похлопал, поохал — и пошёл снова кататься со склонов, а потом по барам», — цитирует Степанову «Матч ТВ».
Она добавила, что её не смутила развлекающая роль для отдыхающих.
Победу в гонке одержала Алина Пеклецова. Степанова финишировала второй. Тройку лучших замкнула Анастасия Кулешова.
Гонка проходила по склону горы Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м.
Ранее стало известно, что Елена Вяльбе подвела итоги сезона-2023/24.