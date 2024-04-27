Степанова назвала гонку в гору развлечением для отдыхающих

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала о гонке в гору в рамках финала Кубка России в Кировске.

«Мы выступили в качестве развлечения для горнолыжников. Получилось развлекательное шоу примерно на час. Народ на нас посмотрел, похлопал, поохал — и пошёл снова кататься со склонов, а потом по барам», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

Она добавила, что её не смутила развлекающая роль для отдыхающих.

Победу в гонке одержала Алина Пеклецова. Степанова финишировала второй. Тройку лучших замкнула Анастасия Кулешова.

Гонка проходила по склону горы Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м.

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