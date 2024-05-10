Мамиашвили заявил, что UWW не видит проблем в участии россиян в ОИ
«Самый главный вопрос, который обсуждался на исполкомах всех международных федераций борьбы, — выступим ли мы на Играх в Париже. На спортивных площадках этот вопрос не стоял. Если бы всё зависело от руководства UWW, то проблема бы даже и не возникла», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.
В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям.
Ранее Мамиашвили заявил, что Украина вычеркнула себя из мирового борцовского сообщества.