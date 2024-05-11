Швеция победила США в первый день чемпионата мира по хоккею

В Чехии завершился первый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024.

В группе А сборная Швейцарии победила команду Норвегии со счётом 5:2. А Чехия по буллитам (1:0) одержала верх над Финляндией.

В матче группы В Германия обыграла Словакию со счётом 6:4. Швеция одержала победу над США со счётом 5:2.

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что болельщикам запретили посещать матчи ЧМ по хоккею с флагами России и Белоруссии.