Швеция победила США в первый день чемпионата мира по хоккею
В группе А сборная Швейцарии победила команду Норвегии со счётом 5:2. А Чехия по буллитам (1:0) одержала верх над Финляндией.
В матче группы В Германия обыграла Словакию со счётом 6:4. Швеция одержала победу над США со счётом 5:2.
Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.
Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что болельщикам запретили посещать матчи ЧМ по хоккею с флагами России и Белоруссии.