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Экс первая ракетка мира Осака призналась, что её вдохновляет Рублёв

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Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака призналась, что её вдохновляет россиянин Андрей Рублёв.

«Я провела очень серьёзную работу, сосредоточившись на том, как я хочу, чтобы выглядел мой теннис на грунтовых кортах. Смотрела матчи Надаля, Алькараса. Также смотрела игру Рублёва, который очень вдохновляет тем, как он бьёт по мячу», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

Осака является победительницей четырёх турниров Большого шлема. На данный момент она занимает 173-е место в рейтинге WTA.

На прошлой неделе Рублёв выиграл «Мастерс» в Мадриде, победив в финале Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Ранее сообщалось, что Тарпищев считает, что Рублёв много нагружает себя из-за участия во всех турнирах.

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