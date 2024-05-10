Экс первая ракетка мира Осака призналась, что её вдохновляет Рублёв

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака призналась, что её вдохновляет россиянин Андрей Рублёв.

«Я провела очень серьёзную работу, сосредоточившись на том, как я хочу, чтобы выглядел мой теннис на грунтовых кортах. Смотрела матчи Надаля, Алькараса. Также смотрела игру Рублёва, который очень вдохновляет тем, как он бьёт по мячу», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

Осака является победительницей четырёх турниров Большого шлема. На данный момент она занимает 173-е место в рейтинге WTA.

На прошлой неделе Рублёв выиграл «Мастерс» в Мадриде, победив в финале Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Ранее сообщалось, что Тарпищев считает, что Рублёв много нагружает себя из-за участия во всех турнирах.