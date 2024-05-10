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Лаборатория ИКИ РАН: на Земле началась сильная магнитная буря уровня G4

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Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв заявил, что на Земле началась сильная магнитная буря.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Магнитная буря началась. Текущий уровень — G4», — сказал он.

Богачёв уточнил, что Земля погружена в облако плазмы и выйдет из него не раньше чем через сутки.

Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов, добавил он.

Ранее специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина рассказала в беседе с RT, что в последние несколько дней фиксируется серия довольно мощных вспышек на Солнце.

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