Специалист Абунина: экстремальной магнитной бури не ожидается

Специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина рассказала в беседе с RT, что в последние несколько дней фиксируется серия довольно мощных вспышек на Солнце.

«Это далеко не рекордные вспышки, но относительно последних двух месяцев это хорошие большие вспышки. И вот за последние два дня у нас серия больших вспышек есть, но они происходят практически без выбросов», — объяснила эксперт.

При этом она рассказала, что со вспышкой, которая была 3 мая, был связан выброс корональной массы.

«И мы действительно ждём его прилёта к орбите Земли, и действительно мы от него ждём усиления геомагнитной активности, и, возможно, до магнитной бури», — отметила специалист.

Но, по её словам, так как уже прошло трое суток от момента вспышки, то «уже нельзя сказать, что это что-то жутко страшное, невообразимо опасное».

«Потому что если не прилетело за трое суток, значит, скорость у него не экстремально высокая. Мы видели гораздо более мощные события, которые прилетали на Землю. Самый быстрый зарегистрированный прилёт — это 17 часов — от момента вспышки до прилёта к орбите Земли выброса. Трое суток — это уже ни разу не самое экстремальное событие», — рассказала собеседница RT.

Она добавил, что прилёт этого выброса ожидается сегодня, возможно, после обеда.

«Да, ожидается усиление геомагнитной активности, возможны периоды магнитной бури, но никакой экстремальной магнитной бури не ожидается», — заключила Абунина.

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