Головин рассказал о ходе восстановления после травмы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о восстановлении после травмы.

«Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу помочь ребятам в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться», — приводит слова Головина ТАСС.

Весной россиянин получил травму голеностопа.

В текущем сезоне футболист провёл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Головин попал в команду сезона Лиги 1 в игре FC 24.