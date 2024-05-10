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Головин рассказал о ходе восстановления после травмы

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о восстановлении после травмы.
Головин рассказал о ходе восстановления после травмы
  • Gettyimages.ru
  • © MANDOGA MEDIA/picture alliance

«Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу помочь ребятам в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться», — приводит слова Головина ТАСС.

Весной россиянин получил травму голеностопа.

В текущем сезоне футболист провёл за команду 27 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Головин попал в команду сезона Лиги 1 в игре FC 24.

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