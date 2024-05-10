В голову Джоковича бросили бутылку после игры на «Мастерсе» в Риме
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Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Инцидент произошёл после матча второго круга с Корентеном Муте из Франции, который серб выиграл со счётом 6:3, 6:1.
Джокович после игры шёл в раздевалку и в этот момент ему в голову бросили бутылку. Сообщается, что серб упал и держался за голову, из которой шла кровь.
Служба безопасности уже ищет злоумышленника.
Ранее Джокович заявил, что надеется ещё сыграть против Надаля до завершения карьеры.