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В голову Джоковича бросили бутылку после игры на «Мастерсе» в Риме

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Неизвестный бросил бутылку в голову первой ракетки мира Новака Джоковича.
В голову Джоковича бросили бутылку после игры на «Мастерсе» в Риме
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошёл после матча второго круга с Корентеном Муте из Франции, который серб выиграл со счётом 6:3, 6:1.

Джокович после игры шёл в раздевалку и в этот момент ему в голову бросили бутылку. Сообщается, что серб упал и держался за голову, из которой шла кровь.

Служба безопасности уже ищет злоумышленника.

Ранее Джокович заявил, что надеется ещё сыграть против Надаля до завершения карьеры.

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