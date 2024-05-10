В голову Джоковича бросили бутылку после игры на «Мастерсе» в Риме

Неизвестный бросил бутылку в голову первой ракетки мира Новака Джоковича.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошёл после матча второго круга с Корентеном Муте из Франции, который серб выиграл со счётом 6:3, 6:1.

Джокович после игры шёл в раздевалку и в этот момент ему в голову бросили бутылку. Сообщается, что серб упал и держался за голову, из которой шла кровь.

Служба безопасности уже ищет злоумышленника.

Ранее Джокович заявил, что надеется ещё сыграть против Надаля до завершения карьеры.