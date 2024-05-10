Пентагон: объём помощи США Киеву при Байдене достиг $51,3 млрд
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- © Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency
Об этом Пентагон сообщает на своём сайте.
Как сказано в материале, Вашингтон передал более $51,3 млрд для помощи Киеву в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена.
В том числе $50,6 млрд были переданы с начала российской СВО, уточнили в Пентагоне.
Ранее Байден сообщил, что Вашингтон выделит Киеву новую военную помощь на $400 млн.
Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не намерены отправлять свою армию на Украину.