Пентагон: объём помощи США Киеву при Байдене достиг $51,3 млрд

Объём помощи Соединённых Штатов Украине во время работы президента Джо Байдена достиг $51,3 млрд, заявили в Пентагоне.

Об этом Пентагон сообщает на своём сайте.

Как сказано в материале, Вашингтон передал более $51,3 млрд для помощи Киеву в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена.

В том числе $50,6 млрд были переданы с начала российской СВО, уточнили в Пентагоне.

Ранее Байден сообщил, что Вашингтон выделит Киеву новую военную помощь на $400 млн.

Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не намерены отправлять свою армию на Украину.