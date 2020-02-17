ORF: «маленькие сердца» укрепили веру в оттепель между Россией и Украиной
Наметившаяся в последнее время политическая оттепель в отношениях между Россией и Украиной чувствовалась и в Нижней Австрии. В рамках социального проекта вот уже во второй раз дети-сироты из России и с Украины приехали в гости в Мосфиртель, где провели несколько чудесных дней. В отличие от прошлого года в этот раз компанию детям даже составили послы рассорившихся стран в Австрии.
В Вайдхофен-на-Ибсе десять детдомовцев с Украины и десять из России приехали в гости уже во второй раз, среди них четверо глухих ребят. В частности, в Фёрстерхайме они учились кататься на горных лыжах. То, что тёплая зима дала о себе знать на склонах, настроения им не испортило.
АНГЕЛИНА С УКРАИНЫ: Мы катались здесь на лыжах с другими ребятами, и мне очень понравилось.
НИКИТА ИЗ РОССИИ: Мы без проблем нашли общий язык, а я лично — трёх новых лучших друзей.
Кульминацией стала лыжная гонка. Как и в прошлом году, организатором выступило объединение «Маленькие сердца», которое уже давно ведёт активную деятельность в обеих странах.
ПАСКАЛЕ ВАЙЕР, президент благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»: Дети уезжают домой, и на сердце от этого будет тяжело, как и в прошлом году, когда мы запустили этот проект. Будут слёзы, но в сердце всё равно останутся прекрасные воспоминания и силы на будущее.
Эмоциональный фон здесь хоть и прежний, но некий кардинальный сдвиг всё же имел место, считает инициатор акции, президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка.
ВОЛЬФГАНГ СОБОТКА, президент Национального собрания Австрии: Первое, на что я обратил внимание, это то, что послы обеих стран пошли друг другу навстречу и пожали руки, когда я принимал детей в парламенте. Меня это очень порадовало. Они даже вместе сфотографировались, что в прошлом году было просто немыслимо. Сближение всё-таки налицо.
Таким образом, победителями стали не только дети. Дружба этих детей из обеих стран должна послужить символом в будущем.
Дата выхода в эфир 16 февраля 2020 года.
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