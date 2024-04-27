Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ отвели из зоны боевых действий предоставленные США танки Abrams M1A1 из-за падения акций их производителей на рынке.

«Тяжело потом продавать технику, которая настолько уязвима и так легко подбивается нашими воинами и горит, хотя была разрекламирована как непобедимая и непоражаемая», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Рогова, это хороший пример начала формирования санитарной зоны и отведения западного оружия от границ России.

Ранее в AP заявили, что российские дроны вынудили ВСУ отказаться от использования танков Abrams.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении.