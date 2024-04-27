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Психолог Девятка рассказала, как правильно организовать отдых в праздничные дни

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Полина Полетаева
Психолог Анна Девятка в беседе с RT рассказала о принципах организации правильного отдыха в праздничные выходные.
Психолог Девятка рассказала, как правильно организовать отдых в праздничные дни
  • Gettyimages.ru
  • © Jordan Siemens

«Когда люди хотят отдохнуть, они часто руководствуются фразой, которую нам говорили наши бабушки и мамы, что лучший отдых — переключение деятельности. На самом деле, это большая ошибка, потому что переключение деятельности всё равно активизирует нервную систему и человек продолжает утомляться», — рассказала психолог.

Специалист отметила, что по сути отдых — это переключение видов мышления.

«Хорошо бы со словесно-логического и предметно-деятельного переключиться на мышление образное. То есть полюбоваться природой или, например, посмотреть фильм, который не требует (усиленной. — RT) интеллектуальной обработки. То есть максимально голову разгрузить», — добавила собеседница RT.

Она также посоветовала воздержаться от употребления алкоголя и переедания, которые «ослабляют организм по общему итогу».

«Какие ошибки делают люди? Они пытаются перескочить от ощущения усталости к приятным развлечениям. Из-за этого происходит переключение действия с одной деятельности на другую и как раз не происходит расслабление и восстановление сил. Поэтому люди себя чувствуют разбитыми», — объяснила Девятка.

Отвечая на вопрос о необходимости посещения различных выставок и музеев в праздничные выходные, психолог обратила особое внимание на то, что при выборе программы отдыха необходимо отталкиваться от интересов человека.

«Желательно сделать какую-то предварительную работу, например посмотрев видео (про выставленную экспозицию. — RT). Удовольствие можно получить, если человек понимает, зачем он пришёл и что именно он хочет увидеть. А если у человека полное непонимание, что он тут делает, то это усугубляет ситуацию. Например, когда родители пытаются привести насильно детей на выставку или жёны уговаривают мужей пойти с ними куда-то, а те сопротивляются, не понимая, зачем куда-то идти, то, конечно же, удовольствия никто не получит», — заключила собеседница RT.

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