Россияне назвали свинину самым популярным видом мяса для шашлыков

Аналитики провели исследование и выяснили, сколько россиян планируют жарить шашлыки в период майских праздников, а также какой вид мяса является самым популярным. Результаты опроса SuperJob есть в распоряжении RT.

Так, трое из десяти опрошенных будут сами жарить шашлыки, 3% респондентов приглашены к родственникам и друзьям, а 7% успеют посетить несколько застолий: они и приглашены на шашлыки, и будут жарить сами.

«14% ещё не решили для себя вопрос с планами на май, а 47% россиян не собираются на шашлыки», — рассказали аналитики.

Согласно результатам опроса, самый популярный вид мяса для шашлыков — свинина.

«Из неё планируют жарить шашлык 44% опрошенных. Каждый четвёртый респондент планирует использовать для шашлыка ассорти из разных видов мяса», — добавили специалисты сервиса.

Отмечается, что курицу предпочитает каждый девятый респондент.

По 5% опрошенных планируют жарить шашлык из баранины и говядины, 4% — из индейки, заключили аналитики.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Кроме того, RT ознакомился с исследованием «Мегамаркета». Согласно прогнозу аналитиков, на фоне тренда на расширение шашлычной корзины и повышения интереса россиян к товарам для барбекю в 2024 году средний чек на эти товары может вырасти в среднем до 4228 рублей.

Шашлычная корзина россиян год от года на фоне разнообразных предложений активно расширяется. Уже прошлой весной, помимо базовых товаров — углей, шампуров, горелок, — туда вошли более технологичные девайсы, призванные сделать пикник ещё проще и приятнее. Например, цифровые термометры для измерения температуры мяса, костровые чаши, а также подарочные наборы для барбекю, включающие в себя все необходимые инструменты», — рассказали эксперты.

Аналитики считают, что именно интерес к таким товарам приводит к повышению средней стоимости шашлычной корзины.

В топ регионов по продаже современного инвентаря для барбекю вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Свердловская область.

При этом средний чек на покупку принадлежностей для барбекю в 2023 увеличился на 50% по сравнению с 2022 годом и составил 2819 рублей, заключили специалисты.

Ранее председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов, шампуров и других сезонных товаров для приготовления шашлыков на природе.