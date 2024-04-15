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В России предложили ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов

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Анастасия Румянцева
Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов, шампуров и других сезонных товаров для приготовления шашлыков на природе. Копия обращения на имя министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова имеется в распоряжении RT.
В России предложили ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов
  • Gettyimages.ru

Как объяснил общественный деятель, наступающий сезон открывает традиционный вид природного досуга для миллионов граждан — выезд на шашлыки на чистый воздух.

При этом, как добавил эксперт, некоторые россияне оставляют после себя использованный металлический мангал, купленный в магазине по пути к месту отдыха.

«Разумеется, большинство отдыхающих ведут себя на природе ответственно и стараются оставлять место отдыха чистым и прибранным. Однако недобросовестное меньшинство мусорит в таких объёмах, что создаётся реальная опасность экологической катастрофы», — подчёркивается в тексте обращения.

Согласно инициативе, Корниец предложил оценить идею о внедрении в России целевого сбора на утилизацию одноразовых мангалов, шампуров и иных сезонных сопутствующих товаров для приготовления шашлыков на природе.

По его мнению, сбор мог бы входить в их розничную стоимость и направляться исключительно на утилизацию.

Ранее Корниец предложил поддержать производителей и продавцов цветов, использующих экологичные и перерабатываемые материалы для упаковки.

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