В России предложили стимулировать бизнес продавать цветы в экологичной упаковке

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил поддержать производителей и продавцов цветов, использующих экологичные и перерабатываемые материалы для упаковки. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

Как отметил общественный деятель, в преддверии 8 Марта в стране возрастает спрос на покупку цветов и, как правило, часто букеты и композиции упаковываются в полиэтиленовую пленку, которая плохо перерабатывается и наносит значительный ущерб окружающей среде.

По его мнению, поддержка производителей и продавцов цветов, использующих экологичные и перерабатываемые материалы для упаковки, будет вносить существенный вклад в сохранение природы.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о внедрении дополнительных экономических стимулов для производителей и продавцов биоразлагаемых упаковок, плёнок и иных сопутствующих материалов в данной сфере», — говорится в обращении.

По его словам, такая мера будет способствовать защите окружающей среды, а также позволит сократить расходы на переработку сложных и опасных материалов.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова и президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева в беседе с RT дали россиянам советы по выбору цветов к 8 Марта.