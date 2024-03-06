Флористы назвали самые популярные цветы к 8 Марта

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова и президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева в беседе с RT дали россиянам советы по выбору цветов к 8 Марта.

По словам Валентины Сафроновой, говорить о моде на конкретные цветы к 8 Марта не приходится. Традиционными считаются тюльпаны, нарциссы, гиацинты, добавила эксперт.

«В горшочках есть гиацинты, тюльпаны, крокусы, мускари (так называемый мышиный гиацинт), а что касается срезки — те же самые тюльпаны, гиацинты и нарциссы... Есть мимоза, которую нам привозят из Абхазии. То есть выбор большой», — объяснила собеседница RT.

По мнению Аллы Николаевой, самой «выносливой» считается альстрёмерия (или перуанская лилия).

«Она стоит почти до месяца по причине того, что биологически так выращена и стоит до роспуска последнего бутона», — рассказала она.

Меньше всех стоит мимоза, уточнила специалист: какие бы манипуляции с ней ни проводились, она всё равно «очень быстро приходит в негодность».

«Розы сейчас интересны. Особенно колумбийские и эквадорские розы стоят довольно долго, если за ними следить, чем-то подкармливать, менять воду, соблюдать чистоту в вазе», — добавила эксперт.

В качестве подкормки флорист рекомендовала использовать кризал — это средство на основе лимонной кислоты, которое дезинфицирует воду. Также можно в этих целях использовать каплю отбеливающего средства или хлорки, посоветовала она.

«И самое главное условие — чтобы листья от цветов не стояли в воде и не загнивали. Например, у герберы — ворсистый стволик, поэтому эти цветы любят «низкую» воду, высота уровня в вазе должна быть около пяти сантиметров, не более», — поделилась Николаева.

Если говорить о тюльпанах, то их можно положить в холодильник, в ящик, где хранятся овощи, объяснила специалист.

«Только обязательно их надо укладывать таким образом, чтобы им ничего не мешало расти, потому что если они будут головкой упираться в какую-то стенку, то обязательно согнутся, будут кривыми, и уже потом вы их ничем не выправите», — рассказала собеседница RT.

Что касается нарциссов, как объяснила Николаева, эти цветы тоже довольно быстро увядают.

«Но они дают столько аромата, столько нежности и красоты, что от этих цветов очень трудно отказаться», — заключила президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга.

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