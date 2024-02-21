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В России призвали ввести в тестовом режиме практику переработки завядших цветов

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Анастасия Румянцева
Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил оценить идею о тестовом внедрении практики вторичного использования и переработки завядших букетов в крупных городах страны. Согласно инициативе общественника, их можно использовать, например, в качестве удобрений.
В России призвали ввести в тестовом режиме практику переработки завядших цветов
  • Gettyimages.ru

Копия обращения на имя министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова есть в распоряжении RT.

Как отметил Корниец, в стране традиционно возрастает спрос на покупку цветов в преддверии Международного женского дня.

«К сожалению, жизнь этих букетов весьма коротка — редкий букет простоит больше недели до того, как он отправится в мусорное ведро. Между тем даже завядший букет — это природный ресурс, способный принести пользу», — рассказал собеседник RT.

По его мнению, завядшие цветы, например, можно использовать в качестве удобрений, а вместо вторичного использования эти букеты, как правило, отправляются в ближайшие помойные контейнеры.

«Прошу Вас оценить идею о тестовом внедрении практики вторичного использования и переработки завядших букетов в крупных городах нашей страны. К примеру, в Москве, Санкт-Петербурге или ином крупном городе-миллионнике можно было бы установить несколько специализированных контейнеров для таких букетов по согласованию с локальными сельскохозяйственными или экологическими организациями», — говорится в тексте обращения.

По словам собеседника RT, такая практика поможет формированию экологического мышления у соотечественников, а также будет способствовать извлечению дополнительной выгоды из механизма вторичной переработки отходов.

Ранее Корниец предложил ввести полный запрет на содержание в многоквартирных домах хищных и экзотических животных, а также призвал ужесточить наказание за организацию квартирных «приютов» и «питомников».

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