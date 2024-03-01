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Россияне назвали цветы самым уместным подарком женщинам-коллегам к 8 Марта

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Аналитики выяснили мнение россиян о том, какие подарки уместно дарить на 8 Марта женщинам-коллегам. Большинство опрошенных назвали цветы (69%) и сертификаты на покупки (61%).
Россияне назвали цветы самым уместным подарком женщинам-коллегам к 8 Марта
  • РИА Новости

Также 47% выбрали угощения и сладости, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и финтехкомпании «ЮMoney».

Помимо этого, 38% опрошенных отметили сертификаты на процедуры и развлечения, 24% — парфюмерию и косметику, 19% — тематические сувениры. 16% — аксессуары и украшения, 15% — книги.

Напротив, в числе самых неуместных подарков к Международному женскому дню опрошенные назвали кухонные принадлежности (55%), алкоголь (43%), а также парфюмерию и косметику (30%).

Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, чаще всего россиянки хотели бы получить на 8 Марта ювелирное украшение (21,1%) или деньги (18,5%).

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