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Россиянки назвали ювелирные украшения и деньги самым желанным подарком на 8 Марта

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Согласно новому исследованию, чаще всего россиянки хотели бы получить на 8 Марта ювелирное украшение (21,1%) или деньги (18,5%).
Россиянки назвали ювелирные украшения и деньги самым желанным подарком на 8 Марта
  • Gettyimages.ru
  • © Mlenny

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на платформу «Инфоурок».

Третье место по популярности занимает билет на концерт, спектакль, выставку (13,8%), затем идёт оплаченный курс обучения (13,2%) и подарочные сертификаты на товары или услуги (12,3%).

Также выяснилось, что 35,3% россиянок намерены отмечать 8 Марта дома с близкими и друзьями. Ещё 13,5% опрошенных не собираются праздновать, а 20,7% отметят его чисто символически.

Ранее россияне в новом исследовании признались, что время от времени сталкиваются с непредвиденными расходам, при этом 64% респондентов отметили, что в связи с этим тратят больше запланированного.

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