Две трети россиян иногда тратят больше в связи с непредвиденными расходами

Россияне в новом исследовании признались, что время от времени сталкиваются с непредвиденными расходам, при этом 64% респондентов отметили, что в связи с этим тратят больше запланированного.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Ещё 13% респондентов заявили, что тратят денежные средства вне рамок бюджета довольно часто, а 9% постоянно «живут не по средствам» и тратят больше, чем планировали.

При этом 12% опрошенных практически никогда не сталкивались с непредвиденными тратами, а 2% никогда не тратят много денег.

Чаще всего непредвиденные траты связаны со здоровьем и покупкой лекарств (66% опрошенных), а также с покупкой одежды и обуви (38%) и ремонтом машины (26%). С непредвиденной покупкой техники и тратами на подарки друзьям и близким сталкивается одинаковое количество респондентов — по 24%.

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