Финансовый консультант посоветовал отчислять на подушку безопасности 10% доходов

Финансовый консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Сергей Акулов рассказал, как создать финансовую подушку безопасности, чтобы с её помощью пережить период потери дохода, если он настанет.

На создание подушки безопасности необходимо отчислять не менее 10% от основного дохода и 20% от дополнительного при его наличии (премии, подработки), поделился специалист в разговоре с «Российской газетой».

Финансовая подушка должна быть первична по отношению к другим сбережениям — сначала нужно сформировать её, а потом откладывать на реализацию прочих финансовых целей, отметил Акулов.

Ещё одно правило: подушку безопасности нельзя использовать на покрытие текущих расходов, предупредил эксперт.

По его словам, минимальный размер таких накоплений должен быть равен сумме, которой хватит, чтобы покрыть расходы на жизнь в течение шести месяцев, как минимум.

Ранее финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева посоветовала вести таблицу доходов и расходов в целях планирования бюджета.