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Консультант Матвеева посоветовала вести таблицу доходов для планирования бюджета

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Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева назвала таблицу доходов и расходов оптимальным вариантом планирования бюджета.
Консультант Матвеева посоветовала вести таблицу доходов для планирования бюджета
  • Gettyimages.ru

«Чтобы метод действительно был эффективным, не забывайте своевременно вносить всю информацию. А лучше — обозначьте себе конкретные сроки. Например, раз в неделю или в месяц в фиксированный день», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, таким образом, будет проще ориентироваться в финансовых возможностях, определять цели по накоплениям и планировать крупные покупки.

Как отметила Матвеева, существуют мобильные приложения для учёта средств.

«Из очевидных плюсов — возможность просто следовать инструкциям по заполнению личных данных. Из менее очевидных — опции по постановке финансовой цели и мотивирующие пуш-уведомления, а ещё возможность подключать к аккаунту другого человека, например супруга, для ведения совместного бюджета», — добавила эксперт.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рекомендовала заёмщикам оценивать свои финансовые возможности перед оформлением кредита.

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