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Специалист Дайнеко посоветовала заёмщикам оценивать свои финансовые возможности

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Эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рекомендовала заёмщикам оценивать свои финансовые возможности перед оформлением кредита.
Специалист Дайнеко посоветовала заёмщикам оценивать свои финансовые возможности
  • РИА Новости

Как отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru», в первую очередь стоит проанализировать предложения по займам и понять, не является ли решение обратиться за ними эмоциональным.

Также Дайнеко посоветовала рассмотреть различные госпрограммы (семейную, IT, сельскую, дальневосточную ипотеки, образовательный кредит, льготное автокредитование).

Кроме того, она обратила внимание на то, что необходимо регулярно отслеживать свою долговую нагрузку, и в случае невозможности выплат по кредиту сообщить о проблеме своему банку.

Ранее финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рекомендовала при выборе банковской карты подробно узнать об условиях обслуживания, процентах на остаток, кешбэке и других дополнительных преимуществах.

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