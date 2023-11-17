Финансист Волкова рекомендовала подробно узнать об условиях при выборе карты

Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рекомендовала при выборе банковской карты подробно узнать об условиях обслуживания, процентах на остаток, кешбэке и других дополнительных преимуществах.

Есть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе банковской карты, поделилась эксперт в беседе с газетой «Известия».

«Первый критерий — это комиссия за обслуживание. В идеале её быть не должно. Если комиссия за обслуживание присутствует, то, возможно, есть какие-то дополнительные условия, при которых она не взимается. Например, траты по карте от 100 тыс. рублей в месяц», — сказала Волкова.

Проценты на остаток на счёте — это второй критерий, по мнению специалиста.

Третьим фактором финансист назвала размер кешбэка. Притом что самый высокий размер кешбэка за все покупки составляет 5%, иногда он может доходить до 30% на любимые категории товаров.

В заключение эксперт отметила, что подбор дебетовой карты должен осуществляться согласно потребностям клиента.

«Ещё изучайте способы пополнения, присутствует ли комиссия, если, например, вы пополняете её через банкомат стороннего банка. Изучите наличие банкоматов в вашем городе, через которые вы можете пополнить карту, если такая потребность у вас есть», — сказала Волкова.

Ранее финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин дал советы по использованию кредитных карт.