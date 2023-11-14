Финансовый советник Родин рассказал о правилах использования кредитных карт

Финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин дал советы по использованию кредитных карт.

«Кредитная карта — это тоже вид кредита. Именно в договоре прописаны все условия, сроки и штрафы. В договоре может быть множество «подводных камней», которые могут разочаровать клиента, доверившегося рекламе. Главное правило — всегда читать мелкий шрифт», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, важно вовремя вносить регулярные платежи, а если человек успеет погасить весь долг в течение льготного периода, то банк не будет взимать проценты.

Также рекомендуется использовать не более 30% доступного лимита по кредитной карте. Ещё один совет — использовать её только при необходимости, а не для ежедневных покупок.

«Если сложилась ситуация, когда льготный период подходит к концу, а у человека нет денег даже на минимальный платёж, нужно обратиться в поддержку банка и всё объяснить. В большинстве случаев банки сами заинтересованы в том, чтобы заёмщик погасил свой кредит», — добавил Родин.

Ранее заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков рассказал, что нужно делать для того, чтобы стать обладателем высокого кредитного рейтинга и претендовать на лучшие кредитные предложения от банков.