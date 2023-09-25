Узнать больше

Финансист Грибков назвал условия для формирования высокого кредитного рейтинга

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков рассказал, что нужно делать для того, чтобы стать обладателем высокого кредитного рейтинга и претендовать на лучшие кредитные предложения от банков.
Финансист Грибков назвал условия для формирования высокого кредитного рейтинга
  • РИА Новости

В первую очередь влияет наличие действующих или погашенных кредитов в банках, в том числе кредитные карты и займы в МФО, рассказал специалист в беседе с URA.RU.

Также, по его словам, не следует допускать просрочек по кредитам. По его словам, на повышение рейтинга влияет регулярное и своевременное внесение платежей.

«Третий фактор — размер долговой нагрузки. У заёмщиков с высоким кредитным рейтингом ежемесячные платежи по всем кредитам составляют не более 40% от дохода», — заключил Грибков.

Ранее адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро города Москвы Марина Позен рассказала, как погасить кредит при разводе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить