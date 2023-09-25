Финансист Грибков назвал условия для формирования высокого кредитного рейтинга

Заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков рассказал, что нужно делать для того, чтобы стать обладателем высокого кредитного рейтинга и претендовать на лучшие кредитные предложения от банков.

В первую очередь влияет наличие действующих или погашенных кредитов в банках, в том числе кредитные карты и займы в МФО, рассказал специалист в беседе с URA.RU.

Также, по его словам, не следует допускать просрочек по кредитам. По его словам, на повышение рейтинга влияет регулярное и своевременное внесение платежей.

«Третий фактор — размер долговой нагрузки. У заёмщиков с высоким кредитным рейтингом ежемесячные платежи по всем кредитам составляют не более 40% от дохода», — заключил Грибков.

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