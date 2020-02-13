NTD: мексиканцы учат детей обращаться с оружием, чтобы отбиваться от наркокартелей

В мексиканском городке детей стали обучать обращению с оружием и боевым приёмам, чтобы они смогли защититься от наркокартелей и вооружённых группировок. Эти курсы, куда приходят даже малыши в возрасте 6—7 лет, привлекли внимание общественности и мировых СМИ. По словам местных жителей, власти не в состоянии побороть всплеск насилия и преступности, поэтому им приходится отстаивать свою жизнь с оружием в руках, сообщает NTD.

Небольшой городок на юге Мексики открыл курсы для детей, где их учат обращаться с оружием армейского образца. И эти курсы пользуются небывалой популярностью! Сюда водят даже детей в возрасте шести или семи лет.



Причина в том, что штат Герреро буквально погряз в насилии из-за деятельности преступных группировок и наркокартелей. Они контролируют всё, включая даже школы. Бернардино Санчес решил основать так называемую народную полицию, чтобы защитить город.



БЕРНАРДИНО САНЧЕС, основатель «народной полиции»: Есть дети, которые больше не ходят в школы. Вместо этого они тратят время на то, чтобы сколачивать банды на улицах. А мы занимаем их делом, чтобы они не шли к преступникам. Это часть обучения.



В городке Ринкон-де-Чатула живёт всего 6500 человек. Но в последние годы уровень насилия здесь зашкаливал. Так, только в прошлом месяце десять местных жителей погибли от рук предполагаемых членов картеля «Лос-Ардильос».



Многих людей пытают и даже обезглавливают. Санчес говорит, что так банды принуждают фермеров выращивать для них опиумный мак.



БЕРНАРДИНО САНЧЕС: Члены «Лос-Ардильос» обманывают население. Они приходят в сообщества и предлагают купить опиум по высокой цене. Но после того как они покупают его два или три раза, они снижают цену. Если фермеры отказываются продавать — опиум забирают силой, а людей убивают.



Обучение детей владению оружием шокировало всю Мексику, а также привлекло внимание мировых СМИ. Однако местные жители говорят, что просто хотят, чтобы на них обратили внимание центральные власти.



Президент страны Лопес Обрадор отреагировал на это тем, что осудил использование детей для привлечения внимания. За прошлый год в Мексике было зарегистрировано рекордное количество убийств — более 34 тысяч.



Между тем, многие жители отдалённого городка продолжают жить в страхе. Фермеры охраняют свои кукурузные поля с винтовками, а улицы круглосуточно патрулируют военные.



Дата выхода в эфир 11 февраля 2020 года.