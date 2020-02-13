NTD: мексиканцы учат детей обращаться с оружием, чтобы отбиваться от наркокартелей

В мексиканском городке детей стали обучать обращению с оружием и боевым приёмам, чтобы они смогли защититься от наркокартелей и вооружённых группировок. Эти курсы, куда приходят даже малыши в возрасте 6—7 лет, привлекли внимание общественности и мировых СМИ. По словам местных жителей, власти не в состоянии побороть всплеск насилия и преступности, поэтому им приходится отстаивать свою жизнь с оружием в руках, сообщает NTD.
Небольшой городок на юге Мексики открыл курсы для детей, где их учат обращаться с оружием армейского образца. И эти курсы пользуются небывалой популярностью! Сюда водят даже детей в возрасте шести или семи лет.
Причина в том, что штат Герреро буквально погряз в насилии из-за деятельности преступных группировок и наркокартелей. Они контролируют всё, включая даже школы. Бернардино Санчес решил основать так называемую народную полицию, чтобы защитить город.
БЕРНАРДИНО САНЧЕС, основатель «народной полиции»:Есть дети, которые больше не ходят в школы. Вместо этого они тратят время на то, чтобы сколачивать банды на улицах. А мы занимаем их делом, чтобы они не шли к преступникам. Это часть обучения.
В городке Ринкон-де-Чатула живёт всего 6500 человек. Но в последние годы уровень насилия здесь зашкаливал. Так, только в прошлом месяце десять местных жителей погибли от рук предполагаемых членов картеля «Лос-Ардильос».
Многих людей пытают и даже обезглавливают. Санчес говорит, что так банды принуждают фермеров выращивать для них опиумный мак.
БЕРНАРДИНО САНЧЕС: Члены «Лос-Ардильос» обманывают население. Они приходят в сообщества и предлагают купить опиум по высокой цене. Но после того как они покупают его два или три раза, они снижают цену. Если фермеры отказываются продавать — опиум забирают силой, а людей убивают.
Обучение детей владению оружием шокировало всю Мексику, а также привлекло внимание мировых СМИ. Однако местные жители говорят, что просто хотят, чтобы на них обратили внимание центральные власти.
Президент страны Лопес Обрадор отреагировал на это тем, что осудил использование детей для привлечения внимания. За прошлый год в Мексике было зарегистрировано рекордное количество убийств — более 34 тысяч.
Между тем, многие жители отдалённого городка продолжают жить в страхе. Фермеры охраняют свои кукурузные поля с винтовками, а улицы круглосуточно патрулируют военные.
В Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии нового типа, с помощью которого удалось спасти уже более десяти больных, находящихся в критическом состоянии. Способ заключается в переливании плазмы крови выздоравливающих от этой болезни доноров.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление главы Стратегического командования Вооружённых сил США адмирала Чарльза Ричарда о том, что Пентагон начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец прокомментировал идею закона о «гаражной амнистии», в соответствии с которым будет определён список документов, подтверждающих право граждан на владение гаражами.
Для Франции укрепление экономического сотрудничества с Россией является приоритетом, заявил после встречи с российским министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым глава французского Министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэр.
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов прокомментировал предложение ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Российский МИД предложил провести в ближайшее время встречу ООН, ЕС, России и США на уровне спецпредставителей для координации действий мирового сообщества по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.