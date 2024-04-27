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Более десяти БПЛА ВСУ нейтрализованы в Краснодарском крае

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что над Славянским, Северским и Кущевским районами региона были подавлены более десяти беспилотников, пытавшихся атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов. Благодарен нашим вооружённым силам за отражение атаки и уничтожение БПЛА», — сказал глава региона.

Отмечается, что пострадавших и серьёзных повреждений нет.

По словам губернатора, оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА.

Ранее женщина погибла при атаке дрона-камикадзе ВСУ в селе Курковичи Брянской области.

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