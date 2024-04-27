Более десяти БПЛА ВСУ нейтрализованы в Краснодарском крае
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Сегодня ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов. Благодарен нашим вооружённым силам за отражение атаки и уничтожение БПЛА», — сказал глава региона.
Отмечается, что пострадавших и серьёзных повреждений нет.
По словам губернатора, оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА.
Ранее женщина погибла при атаке дрона-камикадзе ВСУ в селе Курковичи Брянской области.