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Кимаковский: применение ВСУ Abrams подтверждает, что Украина является полигоном

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История применения танков Abrams против России подтверждает теорию использования Украины как испытательного полигона для различных видов вооружения стран НАТО.

Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, для стран НАТО Украина нужна как лабораторный полигон для испытания различных видов вооружения, их взаимодействия в воинских подразделениях и разработки тактик.

«И Abrams, по большому счёту, они поиспользовали таким вот образом и поняли, что он на данном этапе неэффективен. Видно, будут пересматривать его вооружение, бронирование и, конечно, тактику применения», — цитирует Кимаковского РИА Новости.

Ранее ВС России уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении.

Также в El País отметили, что польза на фронте от переданных Украине танков Leopard равна нулю.

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