Польза на фронте от танков Leopard немецкого производства, поставленных Вооружённым силам Украины, равна нулю, пишет газета El País со ссылкой на источник.

«Польза Leopard на фронте сейчас равна нулю, они не продержатся долго», — говорится в публикации.

Автор издания также напомнил, что украинские войска лишились нескольких танков Abrams американского производства, потому что у них нет достаточно средств противовоздушной обороны ближнего действия против беспилотных летательных аппаратов.

Как ранее сообщало издание The New York Times, российские войска за последние два месяца уничтожили пять танков Abrams, поставленных Украине американской стороной.