CBS: новое исследование подтвердило опасность соцсетей для подростков

Новый доклад канадских экспертов, основывающийся на ряде исследований, выявил, что использование социальных сетей напрямую связано с психическими расстройствами, самоистязанием и даже самоубийствами среди подростков. При этом дети, которые меньше общаются вживую, наиболее уязвимы, сообщает CBS News.

Сегодня вышел новый тревожный доклад*, который рассказывает о том, что время, проведённое в социальных сетях, делает с нашими подростками. В нём также говорится, что необходимо сделать родителям, чтобы обезопасить своих детей. С подробностями корреспондент CBS Адриана Диаз.

Этот обзор исследований подтверждает то, чего так боятся многие родители, — использование социальных сетей связано с психическими расстройствами, самоистязанием и даже самоубийствами. Более того, проведение в соцсетях свыше двух часов в день связывают с высоким уровнем депрессии и суицидальных мыслей среди девочек. В одном из исследований девочка почувствовала отрицательные эмоции спустя всего десять минут после просмотра Facebook.

17-летняя Майя Бэл знакома с этой ситуацией.

МАЙЯ БЭЛ: Я становлюсь более закрытой, когда пользуюсь соцсетями. Хотя они должны объединять, но, честно говоря, они очень разобщают.

Согласно статье, дети, которые меньше общаются вживую, наиболее уязвимы. И открытый доступ к информации в интернете о том, как совершить самоубийство, также повышает риск. Это то, о чём Кэрол Дили знает не понаслышке. Её 12-летний сын Габриель покончил с собой всего год назад.

КЭРОЛ ДИЛИ: Дети не могут скрыться от давления сверстников, и, я думаю, это ужасно. Мне бы не хотелось быть ребёнком сегодня.

АНДРИАНА ДИАЗ, корреспондент CBS News: Кэрол основала организацию Gabriel’s light для продвижения безопасного использования технологий. Исследователи говорят, что родители должны обсудить с детьми риск социальных сетей. Но вместо запретов им следует ограничить время, которое они сами и их дети проводят перед экранами, чтобы подать хороший пример, Нора.

Нам всем не помешало бы с этим помочь. Спасибо, Андриана.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2020 года.

* Доклад был опубликован изданием Canadian Мedical Аssociation Journal (прим. ИноТВ).