Снайперы ВДВ спасли из-под обстрела ВСУ семью беженцев из Часова Яра
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что женщина с детьми направлялись к родственникам в ЛНР, когда их автомобиль подвергся ударам украинской ствольной артиллерии и дронов-камикадзе на одной из дорог из Часова Яра.
По данным ведомства, автомобиль был уничтожен.
«Снайперская группа уссурийских десантников спасла из-под обстрела и удара FPV-дронов женщину с детьми из Часова Яра», — заявили в министерстве.
Ранее подполье сообщило об ударе ВС России по военным ВСУ в Запорожской области.
Также стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи.