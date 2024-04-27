RT в Telegram
Подпишись

Снайперы ВДВ спасли из-под обстрела ВСУ семью беженцев из Часова Яра

Короткая ссылка
Снайперская группа уссурийских десантников спасла из-под артиллерийского обстрела и удара FPV-дронов ВСУ женщину с малолетними детьми на пути из Часова Яра.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что женщина с детьми направлялись к родственникам в ЛНР, когда их автомобиль подвергся ударам украинской ствольной артиллерии и дронов-камикадзе на одной из дорог из Часова Яра.

По данным ведомства, автомобиль был уничтожен. 

«Снайперская группа уссурийских десантников спасла из-под обстрела и удара FPV-дронов женщину с детьми из Часова Яра», — заявили в министерстве.

Ранее подполье сообщило об ударе ВС России по военным ВСУ в Запорожской области.

Также стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить