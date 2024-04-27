Снайперы ВДВ спасли из-под обстрела ВСУ семью беженцев из Часова Яра

Снайперская группа уссурийских десантников спасла из-под артиллерийского обстрела и удара FPV-дронов ВСУ женщину с малолетними детьми на пути из Часова Яра.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что женщина с детьми направлялись к родственникам в ЛНР, когда их автомобиль подвергся ударам украинской ствольной артиллерии и дронов-камикадзе на одной из дорог из Часова Яра.

По данным ведомства, автомобиль был уничтожен.

«Снайперская группа уссурийских десантников спасла из-под обстрела и удара FPV-дронов женщину с детьми из Часова Яра», — заявили в министерстве.

Ранее подполье сообщило об ударе ВС России по военным ВСУ в Запорожской области.

Также стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи.