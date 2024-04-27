МИД Польши: Дуда не имел полномочий обсуждать размещение ядерного оружия

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в эфире телеканала Polsat, что президент страны Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать вероятное размещение на территории Польши ядерного оружия.

Об этом информирует РИА Новости.

«Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и чтобы было ясно — не польских — не говорить об этом, и что на это пока нет шансов», — сказал дипломат.

Ранее Дуда выразил готовность разместить в Польше американское ядерное оружие.

При этом в сентябре 2023 года Дуда заявил, что правительство Польши пока никак не продвинулось в своём намерении разместить на территории страны ядерное оружие.

Также заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ядерные объекты НАТО в Польше станут законной целью для России.