МИД Польши: Дуда не имел полномочий обсуждать размещение ядерного оружия
Об этом информирует РИА Новости.
«Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и чтобы было ясно — не польских — не говорить об этом, и что на это пока нет шансов», — сказал дипломат.
Ранее Дуда выразил готовность разместить в Польше американское ядерное оружие.
При этом в сентябре 2023 года Дуда заявил, что правительство Польши пока никак не продвинулось в своём намерении разместить на территории страны ядерное оружие.
Также заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ядерные объекты НАТО в Польше станут законной целью для России.